Doğa tutkunlukları, Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Katılımcılar Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte doğa yürüyüşü, koşu ve bisiklet parkurlarında Mysia'nın eşsiz güzelliklerini deneyimledi. Farklı rotalardan yola çıkan gruplar, Üçpınar'da buluştu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan da Üçpınar Evi'nde sporcuları karşıladı.

