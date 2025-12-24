Gram altın 6.224,67 liradan alınırken 6.311,37 liradan satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5.690,18 lira, satış fiyatı ise 5.957,09 lira seviyesinde bulunuyor.
14 ayar altın Kapalıçarşı’da 3.442,88 liradan alınırken 4.589,59 liradan satılıyor. Çeyrek altın 10.027 liradan alınırken 10.279 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10.008 lira, satış fiyatı ise 10.109 lira olarak kaydedildi.
Yarım altın 20.036 liradan alıcı bulurken 20.553 liradan satılıyor. Tam altın ise 40.097 liradan alınırken 40.917 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ