Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 144 şüpheli yakalandı.

Operasyonların; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale’de gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucu ile mücadelenin gençleri koruma mücadelesi olduğuna dikkat çekerek, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.