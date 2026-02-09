Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 144 şüpheli yakalandı.

Operasyonların; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale’de gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucu ile mücadelenin gençleri koruma mücadelesi olduğuna dikkat çekerek, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ