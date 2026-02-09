Yaralı halde evine giden şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde bir mekanda alkol alan S.Ş.(40) burada ismi belirlenemeyen bir şahısla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, S.Ş.'yi sağ bacağından bıçakladı. Bıçaklı şahıs olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan S.Ş., yaralı halde Kemalpaşa Mahallesi Emin sokak üzerindeki ikametine gitti. Durumu fark eden şahsın yakınları, polis ve sağlık ekipleri bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ