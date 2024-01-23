Sürekli yeniliklerin ve eşsizliklerin arttığı Erzincan ilimiz, nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye bazında iyi bir orana sahiptir.

Bunun yanı sıra, 1,185 gibi denizden uzak bir rakıma sahiptir. Erzincan, Doğu Anadolu bölgemizde yer almaktadır ve gün geçtikçe gelişmektedir. Erzincan ilimizi ziyaret etmediyseniz, kesinlikle ziyaret etmenizi tavsiye edebiliriz.

Erzincan Merkez Plaka Harf Grupları:

24 AC 001 – 24 AZ 99924 DC 001 – 24 DD 99924 DF 001 – 24 DT 99924 DY 001 – 24 DZ 99924 M 0001 – 24 M 350024 M 5501 – 24 M 600024 M 7001 – 24 M 900024 T 0001 – 24 T 100024 T 2001 – 24 T 250024 T 3001 – 24 T 4500

Tercan Plaka Grupları:

24 DA 001 – 24 DA 99924 DU 001 – 24 DU 99924 M 3501 – 24 M 450024 T 1001 – 24 T 1500

Çayırlı Plaka Grupları:

24 DE 001 – 24 DE 99924 M 4501 – 24 M 550024 T 1501 – 24 T 2000

Refahiye Plaka Grupları:

24 FA 001 – 24 FA 99924 M 6001 – 24 M 700024 T 2501 – 24 T 3000

Üzümlü Plaka Grupları:

24 M 9001 – 24 M 999924 T 4501 – 24 T 500024 UA 001 – 24 UF 999