Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatları birçok büyükşehirde 67 liranın üzerine çıkacak. Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerine ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatının İstanbul Anadolu Yakası’nda yaklaşık 66 lira 79 kuruşa, Avrupa Yakası’nda 66 lira 94 kuruşa yükselmesi öngörülüyor. Ankara’da fiyatın 67 lira 91 kuruşa, İzmir’de ise 68 lira 19 kuruşa çıkması bekleniyor.

Son bir aylık dönemde akaryakıt fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde yaklaşık 10 lira artarken benzindeki kademeli yükseliş de devam etti. Yeni fiyatların gece yarısından sonra istasyon tabelalarına yansıması bekleniyor.