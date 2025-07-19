Kamıl 2000 yılında stajyer olarak işe başladığı ilçenin ilk kafe ve restoranında 2024 yılı itibarıyla işletmenin sahibi oldu.

Coşkun Kamıl, 24 yıl gibi uzun bir yıl boyunca stajyerlikle başladığı restoranda garsonluk, bulaşıkçılık, paket servisi ve aşçılık gibi birçok farklı görevlerde yer aldı. İşletmenin 2022 yılında işletme müdürlüğüne yükselen Kamıl, bu görevini iki yıl boyunca sürdürmesinin ardından 2024 yılında ise kendisine duyulan güvenin bir göstergesi olarak işletme eski sahipleri tarafından tamamen devredildi.

Kamıl, "Yenişehir'in ilk kafe ve restoranı olan bu işletmede 24 yılı aşkın süredir görev yapıyorum. Bugün 12 çalışanımız ve 120 çeşit ürünümüzle hizmet vermeye devam ediyoruz. Eski sistem nasılsa, aynı şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Coşkun Kamıl istikrarlı çizgisini koruyarak hizmet vermeyi sürdürüyor.