Bilecik ve Bozüyük’ün ev sahipliği yaptığı Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları çekişmeli maçlarla tamamlandı.

Okul Spor Faaliyetleri programında yer alan Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, İstasyon Çok Amaçlı ve Bozüyük Merkez Spor Salonunda oynanan çekişmeli maçlarla tamamlanarak finallere katılacak takımlar belirlendi. Turnuvaya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, Yalova ve ev sahibi olarak Bilecik dâhil toplam 8 farklı ildeki 24 takımdan 240 sporcu ve 4’ü ulusal olmak üzere 8 hakem katıldı. Kız müsabakaları İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda, erkek müsabakaları ise Bozüyük Merkez Spor Salonunda yapıldı. Grup müsabakaları sonucuna göre başarılı olan takımlar Sakarya’da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında okullarını temsil edecekler.