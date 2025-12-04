

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel bireylerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza atıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, BURULAŞ’ın desteğiyle BursaRay Merinos İstasyonu’nda empati parkuru kuruldu.

Etkinlik kapsamında hazırlanan parkurda, görme engelliler için baston kullanımı ve tekerlekli sandalye ile belirli alanlarda manevra yapma gibi farklı deneyim istasyonları yer aldı. Bursalılar, bu istasyonlarda günlük hayatta sıkça karşılaşılan erişilebilirlik engellerini bizzat deneyimleme fırsatı buldu. Böylece katılımcılar, özel bireylerin yaşam rutinlerini daha yakından tanıyarak empati duygusunu pekiştirdi.

Kaynak: İHA