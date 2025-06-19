Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Candan’ın kalbinin kısa süreli olarak durduğu bildirildi. 25 kiloya kadar düştüğü aktarılan Candan’ın sağlık durumunun kritik seviyede olduğu ifade ediliyor.

Tutuklu bulunduğu süreçte sağlık sorunları yaşayan ve son olarak hastaneye kaldırılan Candan’ın tedavisi devam ederken, yakın çevresinden gelen açıklamalara göre kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldığı belirtildi.

Uzun zamandır anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele ettiği bilinen genç fenomenin, ciddi kilo kaybı yaşadığı ve son dönemde durumu daha da ağırlaştığı bildiriliyor. Doğum gününü hastane yatağında geçirmek zorunda kalan Candan’ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle kardeşi Bahar Candan ile birlikte cezaevinde kalan Nihal Candan’ın bu süreçte hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıprandığı ve hastalığının ilerlediği ifade ediliyor.