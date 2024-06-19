Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde bulunan Özdilek Alışveriş Merkezi otoparkında Yunus Emre Ş. (24) yönetimindeki 34 HEF 047 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu 25 metre sürüklenen motosiklette sürücü ile arkasında oturan Recep E. (24) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI