Bursa Kapalıçarşı'da altın fiyatları, günün erken saatlerinde yukarı yönlü bir hareketle dikkat çekiyor. Verilere göre gram altının satış fiyatı 2.789,57 TL seviyesindeyken, ons altının dolar bazındaki değeri 2.519,20 USD olarak kaydedildi. Kapalıçarşı'da 22 ayar altın 2.549,01 TL'den, 14 ayar altın ise 1.509,85 TL'den alıcı buluyor.

Çeyrek altın, 4.541 TL seviyesinde işlem görürken, eski çeyrek altın ise 4.485 TL'den satılıyor. Yarım altın 9.111 TL, tam altın ise 18.194 TL'lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Fiyat hareketlerine baktığımızda, gram altının yüzde 0,28'lik bir artışla 2.823,78 TL'ye yükseldiği, ons altının ise yüzde 0,27'lik bir artışla 2.519,50 USD'ye ulaştığı görülüyor. Aynı zamanda, 22 ayar altın 2.689,30 TL'ye, 14 ayar altın 1.959,78 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 4.605 TL'ye çıkarken, eski çeyrek altın hafif bir düşüşle 4.537 TL'ye geriledi. Yarım altın 9.201 TL'ye, tam altın ise 18.346 TL'ye yükseldi.