Yaşam kalitesi bazında, en iyi illerimiz arasında ilk sırada yer alan Eskişehir, öğrenci şehri olarak tanımlanmış durumdadır. Bir çok lise ve üniversiteyi bünyesinde bulunduran Eskişehir ilimiz, lületaşı ve çiğböreği ile ünlenmiştir.

Tüm bunların yanı sıra, karasal iklimin baskın görüldüğü Eskişehir, İç Anadolu bölgemizin en ortalarında yer almaktadır. Tam ortasında ve merkezinde olduğunu belirtemeyecek olsak da, bayağı bir merkezi konuma sahip olduğunun altını çizebiliriz.

Eskişehir’in rakımı yani deniz seviyesinden yüksekliği ise 786’dır. Plaka kodu ise de, 26’dır.

Eskişehir Merkez Plaka Harf Grupları:

26 AA 001 – 26 AZ 99926 D 0001 – 26 D 999926 DA 001 – 26 DZ 99926 EA 001 – 26 EZ 99926 FA 001 – 26 FS 99926 FU 001 – 26 FU 99926 KA 001 – 26 KZ 99926 M 0001 – 26 M 999926 MA 001 – 26 MA 99926 NA 001 – 26 NZ 99926 PA 001 – 26 PZ 99926 RA 001 – 26 RZ 99926 S 0001 – 26 S 999926 T 0001 – 26 T 9999

Çifteler Plaka Grupları:

26 FT 001 – 26 FT 99926 FV 001 – 26 FZ 99926 ZA 001 – 26 ZZ 999

Sivrihisar Plaka Grupları:

26 HA 001 – 26 HZ 999

Seyitgazi Plaka Grupları:

26 LA 001 – 26 LZ 999

Beylikova Plaka Grupları:

26 YA 001 – 26 YZ 999