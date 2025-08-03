Altın piyasasında bugün saat 09:30 itibarıyla fiyatlar sabit kaldı. Gram altın 4.370,92 TL alış, 4.420,90 TL satış fiyatından işlem görüyor. 22 ayar altının gramı 3.995,52 TL'den alınırken, satış fiyatı 4.202,30 TL olarak belirlendi. 14 ayar altının gramı ise 2.400,01 TL alış, 3.364,99 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın 7.160 TL’den alınıp 7.212 TL’ye satılırken, eski çeyrek altın 7.015 TL alış, 7.079 TL satış seviyesinde. Yarım altın 14.321 TL’den alınırken, satış fiyatı 14.423 TL olarak kaydedildi. Tam altının alış fiyatı 28.554 TL, satış fiyatı ise 28.714 TL oldu.

Has altın 4.392,88 TL’den alınıp 4.407,68 TL’ye satılıyor. Ata altın ise 28.993 TL alış ve 29.419 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tüm bu verilere göre piyasalarda herhangi bir değişiklik yaşanmadığı, fiyatların önceki seviyesini koruduğu görülüyor.