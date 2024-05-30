Çankırı’nın Orta ilçesinde 2016 yılında projesine başlanılan Orta Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları yüzde 48'e ulaştı. 3 bin nüfusa sahip ilçede kurulan OSB'deki altyapı çalışmalarının Temmuz ayında bitmesi hedefleniyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yer tahsisleri yapılan firmalar fabrikalarını inşa etmeye başlayacak. 53 adet sanayi parseliyle biçimlendirilen ve 3 bin 600 metrekare ile 43 bin metrekare aralarında parsel ölçülerine sahip olacak OSB, oto yedek parça, kumaş, paketleme, küçük ev aletleri gibi firmalara ev sahipliği yapacak.

Organize sanayi bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, oluşacak istihdam imkanı ile ilçeye tersine göçün başlamasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ