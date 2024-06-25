Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eşinin yatakta hareketsizce yattığını gören şahsın yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Hızır Reis Caddesi’nde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur Usta yatağında eşi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından 3 çocuk annesi kadın morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.