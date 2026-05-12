Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Sahili bölgesinde ulaşım akışını rahatlatmak amacıyla trafik düzenlemesini hayata geçiriyor. Buna göre mevcut çift yönlü sahil yolunun (Liman Caddesi) Gölcük istikameti ile Eski Bağdat Caddesi ve Cevher Dudayev Caddesi İzmit yönüne tek yön olarak kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yürütülen düzenlemelerle yürüyüş alanlarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi sağlanacak. Buna göre Başiskele Sahili'nde yoğun yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla mevcut bisiklet yolu kaldırılarak, yaya yolu genişletilecek. Bisiklet kullanıcıları için Liman Caddesi üzerinde 2,5 metre genişliğinde ve yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yeni bir bisiklet yolu inşa edilecek. Yeni hat, tek yönlü trafik düzenine uygun şekilde planlandı.

Sahil yoluna bağlanan Tertip Sokak, Mesane Sokak ve Piri Reis Caddesi çift yönlü kalırken, diğer sokaklar tek yönlü olacak. Bu sokakların büyük bölümünde kaldırım çalışmaları yapılırken, toplam uzunluğu yaklaşık 3 kilometreyi bulan alanlarda araç park cepleri oluşturuldu.

Proje kapsamında yaklaşık 100 araç kapasiteli 5 yeni otopark alanı oluşturuldu. Cadde ve sokaklardaki ek düzenlemelerle birlikte bölgede toplam 850 araçlık düzenli park kapasitesine ulaşıldı. Böylece hem düzensiz parkın önüne geçilmesi hem de kapasitenin artırılması sağlandı.

Sahil genelinde şerit çizgileri, yön işaretleri, yaya geçitleri ve kavşak düzenlemeleri baştan sona yenilenecek. Ayrıca mevcut yol ve kaldırımlardaki bozukluklar onarılacak. Eski Bağdat Caddesi ve Cevher Dudayev Caddesi ile bu caddelere bağlanan sokaklarda asfalt yenileme çalışmaları yapılacak. Liman Caddesi'nde ise mevcut asfalt üzerine asfalt yolların ömrünü uzatmak için kullanılan micro surfacing (ince bir yüzey koruma yöntemi) kaplaması uygulanacak.

Yağmur suyu altyapısı kapsamında ise yaklaşık 500 metrelik hat döşenecek, su birikintilerini önlemek için de 100'e yakın yağmur suyu ızgarası yapılacak. Düzenlemelerle birlikte Başiskele Sahili'nde araç trafiğinin daha düzenli işlemesi, yaya güvenliğinin artırılması ve otopark sorununa kalıcı çözüm sağlanacak.