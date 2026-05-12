Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı iş yeri kameralarına yansıdı.

Kaza, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil, akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada, seyir halindeki motosiklet sürücüsü araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan motosikletli, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.