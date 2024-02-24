Bursa’da bir şahıs, polis ekiplerince 3 gün takip edildi. Şahıs, üzerinde 42,2 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde 3 gündür takip edilen şahıs, Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde Yıldırım SÖS ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekipler, şahsın üzerinde 27,5 gram toz kokain, 12,70 gram taş kokain, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ‘Gerica’ ibareli ilaç ve 2 gram esrar ele geçirdi. Öte yandan, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen bin 100 dolar ve bin 655 lira ele geçirildi. Yakalanan şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA