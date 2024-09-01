Gölcük Yüzbaşılar sahilinde gerçekleşen 3. İzmit Körfezi Deniz Festivali, balık tutma yarışması ve diğer etkinliklerle dolu dolu geçti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları Derneğinin ortaklaşa düzenlediği ve Kıyasıya yarışların yaşandığı, birçok eğlenceli aktivitelerin gerçekleştiği 3. İzmit Körfezi Deniz Festivali, Gölcük Yüzbaşılar Sahilinde gerçekleştirildi. Yarışmalardan önce özellikle çocuklara yönelik birçok farklı etkinliklerin düzenlendiği festivale vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti.

YARIŞMAYA VE ETKİNLİKLERE YOĞUN İLGİ

3. İzmit Körfezi Deniz Festivali kapsamında profesyonel sporcular ile çocuklu ailelerin katılımı ile iki ayrı Balık Yakalama Yarışması, çocuklara yönelik tiyatro gösterisi, KOMEK usta öğreticiler müzikali, atölyeler, iklim değişikliğine dikkat çekmeye yönelik stant ve etkinlikler, deniz ve çevre duyarlılığına yönelik bilgilendirmeler, sıfır atığı özendirmeye yönelik faaliyetler, özellikle çocuklu ailelerin katılım sağladığı çocuk oyun grupları, palyaço, animasyon, yüz boyama, şekilli balon yapma, çocuklara/gençlere yönelik yarışmalar, resim yarışması, survivor parkuru gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde yarışma öncesi gerçekleştirilen açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, vatandaşlar, çocuklar ve basın mensupları katıldı.

Balık Yakalama Yarışması öncesinde gerçekleşen açılış programında vatandaşlara hitap eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu sene üçüncüsü düzenlediğimiz etkinliğin bundan önceki seneden ve ondan önceki seneden daha da iyi olduğunu görmekten de daha büyük keyif alıyorum. Deniz güzelleşiyor. Denizin etrafında gerçekleşen etkinliklerin sayısı artıyor. Bu da bizim şehrimize güzellikler katmaya devam ediyor. Bizim varlık sebebimiz de bu zaten her seferinde bunu söylüyoruz. Belediye ne için var ? Yaşadığı bölgede, hizmet ettiği bölgede insanları mutlu etmek için var. Varlık sebebimiz bu şehirde yaşayan insanların yüzünün gülmesi ve mutlu olmaları, çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına, engellisine bu şehirde yaşayan herkesin yüzü gülsün diye uğraşıyoruz” dedi.

“ÇAMUR ALINDIKÇA DENİZİN OKSİJEN SEVİYESİ ARTACAK”

Başkan Büyükakın, “Deniz uç kısmında yıllardır biriken bir çamur var. Tam 3.8 milyon metreküp, yaklaşık 8 milyon ton civarında çamur var. 8 milyon ton çamur, 533 bin adet kamyon çamur demek. Biz şuan oradan o çamuru çekiyoruz. Böylelikle o deniz temizlenecek. O çamuru oradan aldıkça balıkların yumurtalarını bırakabilecekleri yerlerin genişlediği göreceğiz. Denizin oksijen seviyesinin arttığını göreceğiz. Bu zararlı türlerin buraya gelmesini caydırdığı gibi faydalı türlerin artmasını ve çeşidinin artmasını sağlayacak. 23 adet arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Arıtma tesisleri evsel atıklardaki suları toplar ve o suların denize gitmesini engeller. Maalesef Marmara Denizine her gün 4.5 milyon metreküp evsel atıksu denize deşarj ediliyor. Yani Marmara Denizi fosseptik gibi kullanılıyor. Şununla gurur duyabilirsiniz Kocaeli’de bir damla evsel atıksu bile denize bırakılmıyor. Tamamını arıtıyoruz. Arıtmalarımızın yüzde 73’ü ileri biyolojik arıtma, yüzde 27’si biyolojik arıtmadır” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın, konuşmasından sonra festival kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirilen yarışmalarda, dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim etti.