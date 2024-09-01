Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin adalesinde 2. derece strain (zorlanma, kanama, kısmi yırtık) tespit edildi.

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray’ın Adana Demirspor’u 5-1’lik skorla mağlup ettiği maçta sakatlanarak 25. dakikada oyundan çıkan Mauro Icardi’nin sakatlığıyla ilgili açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.