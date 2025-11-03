Sabah saatlerinde gram altın 5 bin 588 liradan alınırken, 5 bin 668 liradan satıldı. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 5 bin 108 liradan alınıp 5 bin 347 liradan işlem gördü.

Kuyumcularda 14 ayar altın 3 bin 84 liradan alınırken, satış fiyatı 4 bin 172 lira seviyesine çıktı. Çeyrek altın 9 bin 153 liradan alınırken, 9 bin 243 liradan satıldı. Eski çeyrek altın 9 bin 86 liradan alıcı bulup 9 bin 198 liradan satıldı.

Yarım altının alış fiyatı 18 bin 307 lira, satış fiyatı 18 bin 476 lira olarak kaydedildi. Tam altın ise 36 bin 502 liradan alınırken, 36 bin 804 liradan satıldı.