Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Berkay Diniz, Fatih Gemici
Kafkasspor: Hüseyin Genç, Hasan Bekil, Tahsin Hacımustafaoğlu, Fatih Taşdelen, Umut Doğdu (Dk 82 Kürşat Babamoğlu) Mert Polat Keklik (Dk 60 Onur Toroman) Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Berkay Caymaz (Dk 75 Serdar Eylik), Emre Kara, Yusuf Kaplan (Dk 75 Oğuzhan Yıldırım)
Etimesgut Spor Kulübü: Hacı Ramazan Özkanlı, Efecan Mızrakçı, Osman Bayrak, Mehmet Sefa Etöz, Alihan Kazmaz, Oktay Kısaoğlu, Tunahan Güngör (Dk 75 Ali Özdemir), Ömer Bozan, Furkan Tütüncü, Hayrullah Erkip, Hüseyin Mevlütoğlu
Sarı kartlar: Tahsin Hacımustafaoğlu, Umut Doğdu (Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
90+3'ncü dakikada gelişen Etimesgut atağında topla buluşan Hüseyin'in vuruşu ağlarla buluştu.