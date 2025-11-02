Hava sıcaklıklarının düşmesiyle doğalgaz tüketiminin artması beklenirken, yeni tarife düzenlemesiyle faturaların da ciddi şekilde yükselebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, elektrikte uygulanan kademeli fiyat sistemine benzer bir modelin doğalgazda da hayata geçirilebileceğine dikkat çekiyor.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, detaylar henüz netleşmemiş olsa da elektrikteki uygulamaya paralel olarak 1.000 liralık bir doğalgaz faturanın 2.000 liraya kadar çıkabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, doğalgazda kademeli tarife uygulamasının elektrik tarifelerindeki gibi bir sistemle fiyatları artırması ve şubat ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.