Halil B.(24), kiralık araçla hasta olan kız arkadaşını İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirdi. Hastanede görevli kolluk kuvvetlerine zorluk çıkaran şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Araçla geldiğini itiraf eden sürücüye alkolmetre testi yapıldı. 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 3. Kez alkollü araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Toplamda yaklaşık 50 bin TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Mehmet Sevinç