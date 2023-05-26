Bilecik’in Bozüyük ilçesinde motosiklet tamirciliği yapan 86 yaşındaki Mehmet Çelik, oğlu ve torunuyla birlikte mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Bozüyük’te 60 yıldır motosiklet tamirciliği yapan Mehmet Çelik, ilk olarak oğluna, o da kendi oğluna bu mesleği öğretti. 3 kuşaktır bu mesleği yaptıklarını anlatan 60 yıllık motosiklet tamir ustası Mehmet Çelik, "Bu mesleği 60 seneden beri yapıyorum. Oğluma öğrettim, yetiştirdim. O da oğluna öğretti. Böyle iyi gidiyor bakalım. O yıllarda çok çalışıyorduk, iş diye kıvranıyorduk. Sonra sonra serbestledik, iş de çoğaldı" dedi.

"Çırak yetişmiyor, eleman yetişmiyor; çocuğum bari devam eder diye düşünüyorum"

Babasının sayesinde öğrendiği bu mesleğe ilkokul dönemlerinde başladığını belirten 52 yaşındaki Cengiz Çelik, "Severek yaptığım bir meslek. Bu meslekle uğraşalı aşağı yukarı 40 yılı buldu. Zevk alarak bu mesleğimi yapıyorum. Ailemin geçimini yıllardır bu şekil sağlıyorum. Babamdan bana yadigar kaldı bu meslek. Benden de çocuğuma kalır. Devam ettirirse diye düşünüyorum ama inşallah devam eder. Şartlar ne gösterir, ne gider onu bilemiyoruz tabii. Meslek güzel meslek. Çırak yetişmiyor, eleman yetişmiyor; çocuğum bari devam eder diye düşünüyorum. Sevenler bu mesleği bulaşsalar iyi olur. Yapabilirlerse çok güzel mesleğimiz var. Ölmeyecek bir meslek, ata yadigârı, devam eden bir mesleğimiz var” diye konuştu.

"Bu mesleğin benden sonraki nesillere aktarılabileceği konusunda biraz şüphelerim var"

Motosiklet tamirciliği mesleğiyle uğraştığı için memnun olduğunu ifade eden 23 yaşındaki torun Berkay Çelik, bu mesleği severek yaptığını söyleyerek, "1960 yıllarında dedem bu mesleğe girmiş, o yıldan sonra bazı farklı yerlerde mesleğine devam etmiş. Daha sonra bu dükkânda devam ettirmiş ve hala bu dükkânda devam ediyoruz. Yıllar sonra babama ondan sonra bana, yani bu mesleği sürdürüyoruz. Yılların verdiği tecrübeler, geliştirmekte olduğumuz kendimiz, mesleğimiz, gerek durumumuz böyle devam etmekte. Mesleğimiz severek yapıyorum. Çoğu yerde geçerli bir mesleğim var. Dışarıdan bakıldığı zaman belki kötü olarak gözükebilir ama bu mesleğimden çok memnunum. Kendim ile gurur duyuyorum. Mesleğimi kaliteli olarak düşünüyorum. Herkes tarafından yapılamayabilir ama herkesin de yapmasını tavsiye ettiğim meslek. Yani güzel, zevkli. Böyle ihtişamla yaptığım meslek. Bu mesleğe merakı olanlara tavsiyem budur. Gelsinler yapsınlar, yardımcı olacağım konular varsa yardımcı olurum. Ama günümüz şartlarında bu mesleğe dair yeni elemanlar, ustalar, kalfalar yetişmiyor. Bununla ilgili sıkıntımız var. Bu mesleğin benden sonraki nesillere aktarılabileceği veya aktarılamayacağı konusunda biraz şüphelerim var. Onun haricinde mesleğim güzel. Ben bu mesleğimle kendi çoluğumu çocuğumu hayatımı idame ettirmeyi planlıyorum” şeklinde konuştu.