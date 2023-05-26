Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında aldıkları derecelerle Balıkesir’in adını dünyaya duyuran sporcular Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret ettiler. Vali Hasan Şıldak şampiyon sporculara başarılarından dolayı hediye taktim etti.

Spor alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Vali Hasan Şıldak, Balıkesir’de son yıllarda spora yapılan yatırımların başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi. Şıldak, “Sporcularımızın elde ettiği başarılar hepimizi gururlandırdı. Bir şeyi başarmak, onu ne kadar istediğinizle orantılıdır. Bu nedenle her zaman hedeflerinizi büyük tutup onu başarmak için elinizden gelen çabayı gösterin. Gençlerimizin istediklerinde neleri başarabileceğini hep birlikte görüyor ve bununla gurur duyuyoruz. Elbette ki bunlarla yetinmeyeceğiz. İlimiz ve ülkemiz adına daha fazlasını kazanmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Balıkesir’e gurur yaşatan; triatlon dalında Türker Kemal Kıyak ve Yaşariye Uluhatun, muay thai dalında Sümeyra Ömrüm Ertekin, Çilem Güngör ve Polat Erdil, paletli yüzme dalında Toprak Toprak, bilek güreşi dalında Didem Çelik, yüzme dalında Azra Nur Öztürk beraberlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp’in hazır bulunduğu ziyaret anısına kendilerine hediye takdim eden Vali Şıldak’a destekleri dolayısıyla teşekkür ettiler.