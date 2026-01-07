BlackBox'ta yeni yılın yeni etkinlikleri duyuruldu.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox'ta sanatın farklı renklerini buluşturan özel bir program sunmaya devam ediyor.

Mimariden teknolojiye uzanan sohbetler

BlackBox'ın yeni etkinliği 'Yekta Kopan ile Ars Machina' Ocak'ta başlıyor. Her ay plastik sanatlar, müzik, tiyatro ve edebiyat dünyasından isimlerle bir araya gelinecek etkinliklerin 20 Ocak Salı 18.00'deki ilk konuğu Ecem Dilan Köse olacak.

Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ile 'Görmenin Halleri' etkinliği ocak ayında insan üreticiliğinin iki farklı ifadesi olarak iç içe geçen müzik ve görsel sanatlara odaklanacak. 21 Ocak Çarşamba 18.00'deki 'Sanatta Müzik' başlıklı etkinlikte görsel sanatların müzikten nasıl etkilendiği, melodilerin renkleri, müziğin sesi ve sanat eserlerinde yakalanan ritim konuşulacak.

BlackBox'ın ocak ayındaki konuklarından biri de Türkiye'nin Mimaride Kültür Hafızaları: Seramik Panolar kitabının yazarı Nurdan Yılmaz Arslan olacak. Moderatörlüğünü mimar Seda Özen Bilgili'nin üstleneceği söyleşide, kamusal yapılarda yer alan ve mimariyle bütünleşen seramik panoların toplumun tarihsel ve estetik hafızasındaki yeri konuşulacak.

Kent, kültür ve sanat

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin koleksiyonundaki kadın sanatçılara odaklanan 'Kadınların Gözünden' seminerlerinin 13 Ocak Salı 18.00'de düzenlenecek etkinliğinde, Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından Aliye Berger konuşulacak. Şakir Paşa Ailesi'nin bir üyesi olan ve Türk resim sanatının gelişimine önemli katkılar sunan Berger'in estetik bakış açısını Doç. Dr. Seda Yavuz anlatacak.

BlackBox'ın bu ay başlayan etkinlik serilerinden biri de '19. Yüzyılda İstanbullu Olmak'. Yazar ve çevirmen Saadet Özen'in anlatıcılığını üstlendiği etkinliklerin ilki, 'Beyoğlu ve Suriçi'nde Kentsel Dönüşüm: Ne Kadar Benzer Ne kadar Farklı' başlığıyla 22 Ocak Perşembe 18.00'de düzenlenecek.

Kentin sanatsal ve kültürel birikimini sanatçıların gözünden yansıtan İstanbul Hafızası buluşmaları yeni yılda devam ediyor. Kültür-sanat gazetecisi Bahar Çuhadar'ın moderatörlüğünde, İstanbul'da yaşayan, üreten ve eserleriyle şehre ilham veren sanatçıların ağırlandığı etkinliğin 27 Ocak Salı 18.00'deki konuğu başarılı oyuncu Esra Ruşan olacak.

Sanat tarihi konuşmaları

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin süreli sergisinden hareketle hazırlanan 'Yan Yana Konferansları', serginin odağındaki sanatçı çiftler Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun hayatları ve eserlerinin Türk sanat tarihindeki yansımaları ele alıyor. 9 Ocak Cuma 14.30'daki konferansta Eren Eyüboğlu'nun hayatını ve sanatını, serginin küratörlerinden Ömer Faruk Şerifoğlu anlatacak.

Tarihi, sosyolojiyi, felsefeyi ve mitolojiyi heykeller üzerinden dinleyicilere anlatan Havva İşkan ile Çağlar Arasında Yolculuk konuşmaları bu ay Klasik heykel sanatının tohumlarının atıldığı 600 yıllık değişim zamanını inceleyecek. 14 Ocak Çarşamba 18.00'de başlayacak 'Demir Çağı'na mı Girdik?' başlıklı etkinlikte, MÖ yaklaşık 1200'lerden itibaren Ege ve Akdeniz'de büyük değişimlere neden olan gelişmeler başat eserler üzerinden tartışılacak.

'Ayşegül 20. Yüzyılda' başlıklı seminerlerde her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımlarını ele alan sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 18 Ocak Pazar 14.00'te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki eserler ışığında 1950'li yılların sanat anlayışını anlatacak.

Opera yönetmeni Figen Ayhan ile 'Sanatın Başka Tarihi' konuşmaları, her bölümde dünya sanat tarihinin klasik dönemsel sınıflandırmasını takip ederek, sanatçının üretimleri aracılığıyla insana ve hayata bakışını tartışıyor. 25 Ocak Pazar 14.00'teki etkinlikte 'Romantizm'de Aşk İksiri' konuşulacak.

Türkiye'de sanat eğitiminin geçirdiği değişim BlackBox'ta masaya yatırılıyor. 29 Ocak Perşembe 14.30'da başlayacak 'Tanzimattan Günümüze Türkiye'de Sanat Eğitimi' başlıklı konuşmada Prof. Dr. Aydın Ayan, Sanayi-i Nefise'den Güzel Sanatlar Akademisi'ne uzanan süreci anlatacak.