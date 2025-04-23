En büyük sarsıntı, Silivri açıklarında saat 12:49’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem oldu. Bu sarsıntı, çevre illerin yanı sıra Bursa’nın İnegöl ilçesinde de hissedildi. En küçük sarsıntı ise Marmara Denizi açıklarında kaydedilen 1.8 büyüklüğündeki deprem olarak ölçüldü.

Deprem Anında Ne Yapmalı?

• Sakin olun: Panik yapmadan, hızlı ama kontrollü hareket edin.

• Çök-Kapan-Tutun: Güvenli bir yere geçerek (sağlam masa altı gibi) çömelin, başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın ve sağlam bir yere tutunarak bekleyin.

• Pencerelerden ve devrilebilecek eşyalardan uzak durun.

• Asansör kullanmayın: Deprem anında veya sonrasında asansör kullanmak tehlikelidir.

• Binadan çıkarken dikkatli olun: Sarsıntı geçtikten sonra, binayı dikkatlice terk edin. Artçı sarsıntılar devam edebilir.

• Açık alanda iseniz: Binalardan, ağaçlardan, direklerden ve diğer tehlikeli yapılardan uzak durun.

• Güvenli haberleşme: Yakınlarınızla iletişim kurarken telefon hatlarını meşgul etmemek için kısa mesaj kullanın.