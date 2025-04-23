Deprem sonrası vatandaşlar panik dolu anlar yaşarken, Bursa Valiliği deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.