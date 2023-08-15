Yaşanan üzücü olayda, 3 yaşındaki Faris Çoruh'un kaybolması sonrasında cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Sema-Musa Çoruh çiftinin evlatları olan küçük Faris, Aziziye ilçesinde ortadan kayboldu.

Olayın duyulmasının ardından jandarma birimleri ve mahalle sakinleri, kayıp çocuğu arama çalışmalarına başladı. Üç yaşındaki Faris'in bulunması için yoğun bir çaba sarf edildi.

Ancak maalesef, arama çalışmalarının sonucunda küçük Faris'in hayatına kaybettiği üzücü gerçeği ortaya çıktı. Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşanan olayda cansız bedeni, mahallenin sulama kanalında bulundu. Faris'in ölümüne ilişkin detayları aydınlatmak amacıyla soruşturma başlatıldı. Bu acı olay, bölgedeki insanların yüreklerini dağladı ve toplum genelinde derin bir üzüntü yarattı.