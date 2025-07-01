Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 156 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, gözaltına alınan şüphelilerden 65’i tutuklandı, 34’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Yakalanan kişilerin, örgütün güncel yapılanmasında faal oldukları, ankesörlü telefonlar üzerinden sorumlu şahıslarla irtibat kurdukları, terör örgütüne finansal kaynak sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.