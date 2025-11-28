Bursa’da Türk-İslam Medeniyeti Mirası’na yeni bir katkı olan Yeni DOSAB Camii açıldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) inşasına 2023 yılı Haziran ayında başlanan yeni camii, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde düzenlenen törenlerle açıldı. 27 Kasım Perşembe günü önce DOSAB Konferans Salonu’nda cami ile ilgili özellikler katılımcılara anlatıldı. Ardından açılış kurdela kesilip caminin içi gezildi, akşam namazı kılındı. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra, ilçe müftüleri, organize sanayi bölgelerinin yöneticileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.

DOSAB Konferans Salonu’nda bir sunum yapan DOSAB Başkanı Levent Eski, maneviyatın ve sanatın buluştuğu bu özellikli cami ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. 1996 yılında bölge sanayicileri tarafından ibadete açılan ilk caminin neden yıkıldığını da anlatan Eski, "1996 yılında Demirtaş Organize Sanayi Bölgemizde fabrika sayımız henüz 100’ü bulmamışken, zor şartlarda şu anda da aramızda bulunan çok değerli sanayici büyüklerimiz DOSAB Camimizi bir dernek kurarak yaptırmışlar. Allah onlardan razı olsun. Süreç içinde camimizi büyük özveri ile yıllarca koruyarak, ihtiyaca göre eklemeler yaparak bu zamana kadar getirdiler. Fakat, camimizin yapıldığı zeminin bozukluğundan dolayı hepinizin bildiği ve ekranlarda da gördüğünüz üzere, cami iç zemininde patlamalar ve dış duvarlarında kopmalar, minarelerinde dökülmeler başlamıştı. 1990’lı yılların ortalarına doğru inşaatına başlandığı zaman zemin etüdü zorunluluğu olmadığı için imalatı zemin etüdü yapılmadan yapılmıştı. Biz eski camimizi deprem hassasiyetini de göz önüne alarak yıkmak zorunda kaldık. Yıkımından sonra zorunlu olduğundan dolayı zemin etüdü yaptırdığımızda, zeminin çok kötü olduğunu ve üzerine böyle bir imalatın yapılamayacağını tespit ettik. Daha sonra sahayı jet grout sistemi ile toprağa beton enjekte ederek sağlamlaştırdık. DOSAB Yeni Cami’ni bir tane dahi kırmızı tuğla kullanmadan, asırlar boyu ayakta kalacak şekilde, çok yüksek dayanımlı betondan yaptık" dedi.

5 bin kişi ibadet edebilecek

Yeni DOSAB Camii’nde 1950 metrekare toplam namaz kılınabilir kapalı alanda 3 bin dış kısmında ise 2 bin kişinin namaz kılabileceğini anlatan DOSAB Başkanı Eski, proje ilgili şu bilgileri verdi:

"Camimizin genel dış görünümü, 2016 yılında sanayicilerimizin beğenisine sunulup en çok oy alan projeye dayanıyor. Bu proje üzerinde; DOSAB Cami Komisyonu ve mimarımız birlikte çalışarak, bazı değişiklikler yaptık. Böylece Camimizi; çağımıza ve gözümüze daha çok hitap edebilecek şekle getirip; neo klasik tarzda görülmemiş bir mimari projeye sahip kıldık."

Caminin dışında ve içinde her detayın özenle planlandığını ve her detayın tarihi öneminin olduğunu vurgulayan Eski, "Minarelerinden kapısına, mihrabından mimberine, kürsüsünden müezzin mahalline, kubbesinden tavanlarına ve içindeki tablolara kadar, maneviyatın, Türk-İslam sanatının özelliklerini yansıtmaya çalıştık. Ses düzenli, aydınlatma gibi konularda da teknoloji ve tarihi mirası göz önüne alarak çalıştık" dedi.

DOSAB Başkanı Levent Eski, caminin iç ve dışındaki tüm özellikleri ve özel çalışmaları yapan herkese teşekkür etti. Eski, bu özelliklerin, barkod sistemi ile tüm ziyaretçilere aktarılacağını söyledi.

İlk Cuma namazı kılındı

Yeni DOSAB Camii’nde ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesi açılışa Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, sanayiciler ve DOSAB Bölge firmalarında çalışanlar katıldı. Açılış duasını Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır yaptı ve Cuma namazını kıldırdı.