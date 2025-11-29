Osmangazi Belediyesi, düzenlediği dans kurslarıyla gençleri ritmin, sanatın ve hareketin büyülü dünyasıyla buluşturarak geleceğin yetenekli dansçılarını yetiştiriyor.

Çocuk ve gençlere yönelik kültür sanat faaliyetleriyle dikkat çeken Osmangazi Belediyesi’nin dans kursları her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Geleceğin profesyonel dansçılarını yetiştirmek amacıyla Soğanlı Kültür Merkezi’nde açılan kurslara 10-15 yaş grubundaki kursiyerler yoğun katılım gösteriyor. Düzenlenen eğitimlerde kursiyerler, dünyanın popüler danslarının temel aşamalarını öğrenme fırsatı buluyor.

Toplam dört hafta süren eğitimlerde öğrenciler, her hafta Cumartesi günü Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen derslere katılarak alanında uzman eğitmenlerden hem teorik hem de pratik dans figürlerini uygulamalı bir şekilde öğreniyor. Kursiyerler, programın sonunda ise Modern Dans, Salsa, Bachata ve Hip-Hop’un inceliklerini kavrayarak temel dans eğitiminin ilk adımlarını başarıyla tamamlamış oluyor.

"Kursa gelenler dünyanın en popüler danslarını öğreniyor"

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği dans kurslarına yoğun katılım olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Mustafa Gürhan Usta, şu şekilde konuştu:

"Dans kurslarına katılan kursiyerler, Modern Dans, Salsa, Bachata ve Hip-Hop’un tüm inceliklerini öğreniyor. Bu kurslar, gençlere yalnızca dans etmeyi öğretmekle kalmıyor; spor yapma alışkanlığı kazandırarak fiziksel sağlığı da destekliyor. Ritmi yakalama, hareket koordinasyonu ve beden hakimiyetini geliştiren çalışmalar sayesinde çocukların ve gençlerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine önemli katkılar sağlanıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından her Cumartesi günü ücretsiz olarak düzenlenen dans kursları, yoğun ilgi nedeniyle kursiyerlerle adeta dolup taşıyor."

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği dans kurslarına katılmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen kursiyerler de, "Bu kurslar sayesinde alanında uzman eğitmenlerden dünyanın en popüler danslarını öğreniyoruz. Hem çok eğlenceli hem de kendimizi geliştirmemize katkı sağlıyor. Böyle bir imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz." açıklamalarında bulundu.