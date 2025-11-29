Yürüyüş yollarını daha düzenli ve konforlu görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği yenileme hamleleriyle vatandaşlara yüksek standartlarda kullanım alanı sunuyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü kapsamlı asfalt yenileme çalışmalarıyla cadde ve sokakların hem modernleşmesini sağlıyor hem de ulaşım konforunu önemli şekilde artırıyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Panayır Mahallesi Pınar Caddesi’nde yer alan park içi yürüyüş yolunda faaliyet gösterdi. Toplam bin metre uzunluğa ve ortalama 3 metre genişliğe sahip yürüyüş yoluna 205 ton asfalt döken ekipler, güzergahı daha kullanışlı ve estetik bir hale getirdi.

Pınar Caddesi’nde bulunan yürüyüş yolunun vatandaşların sosyalleşmesi adına oldukça değerli olduğunu söyleyen Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.