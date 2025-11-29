Doğu ve Güneydoğu dernekleri, Ağrı İli ve İlçeleri Derneği’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek, ülkede yürütülen barış süreci için toplumsal destek çağrısı yaptı.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Bursa’da düzenlenen toplantıda, yıllardır ülkede büyük yaralar açan çatışmaların sona ermesi ve huzurun sağlanması için ortak irade ortaya kondu. Toplantının ev sahibi olan Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, sürecin önemine dikkat çekerek, tüm kesimleri barış sürecine destek olmaya davet etti. Öztürk, Doğu ve Güneydoğu dernekleri olarak yıllardır süregelen acıların son bulması için kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

MHP, DEM Parti ve AK Parti’ye teşekkür

Açıklamasında siyasi partilerin sürece verdiği desteğe de değinen Öztürk, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin attığı adımın çok kıymetli olduğunu belirtti. Bunun yanında DEM Parti, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürece katkılarından ötürü teşekkür eden Öztürk, kırk yılı aşkın süredir süren çatışmaların artık ülke için büyük bir yük haline geldiğini söyledi. Bu kapsamda sivil toplumun da siyasi aktörlerle aynı kararlılığı göstermesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

"Doğuda ve batıda silahlar sussun"

Öztürk, konuşmasının devamında hem doğuda hem batıda silahların susmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti. Orta Doğu’da süregelen istikrarsızlığın bölge ülkeleri üzerinde ağır etkileri olduğunu hatırlatan Öztürk, Türkiye’nin güçlü yapısına rağmen kendi içinde oluşabilecek olumsuzluklarda başka ülkelerden destek görme imkanının bulunmadığını ifade ederek barış sürecinin önemini yineledi. Açıklamasında, Doğu ve Güneydoğu derneklerinin bu süreçte her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Sivil toplumdan tam destek

Toplantıda yer alan dernek temsilcileri de süreci desteklediklerini ve ülkenin geleceği için barışın vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Basının da bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Erhan Öztürk, medyanın doğru, duyarlı ve birleştirici haberlerle toplumsal destek oluşturabileceğini belirterek basın mensuplarına teşekkür etti.

"Birlik ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz"

Konuşmasının sonunda, ülkede kan ve gözyaşının son bulması gerektiğini ifade eden Öztürk, Hiçbir kesimin acıdan beslenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Sürecin hayırlara vesile olmasını temenni eden Öztürk, tüm vatandaşları sürece katkı sunmaya davet ederek sözlerini "Allah yar ve yardımcımız olsun" dileğiyle tamamladı.

"Samimiyet lazım"

"Doğu ve Güneydoğu dernekleri olarak, ülkemizin yıllardır hasret kaldığı terörsüz, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye hedefinin arkasında güçlü bir duruş sergiliyoruz" diyen Bursa Muşlular Dernek Başkanı Mahmut Asya, "Bizler, bu toprakların evlatları olarak, acının, gözyaşının ve kayıpların ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz dedi. Bu nedenle yürütülen sürecin samimiyetle, kararlılıkla ve milletimizin beklentilerine uygun şekilde ilerlemesi en büyük temennimizdir. Siyasetten, bürokrasiden, sahadan. Kısacası sürecin tüm aktörlerinden açık, şeffaf ve milletimizin yararını önceleyen bir yaklaşım bekliyoruz. Bursa Muşlular Derneği olarak, ülkemizin birliği ve beraberliği için atılan her doğru adımın yanındayız. Hep birlikte, kardeşliği büyüterek; gençlerimizin geleceğini güvenle kurabileceği, annelerin yüreğine ateş düşmeyen bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Bunun için de süreçte samimiyet istiyoruz" dedi.