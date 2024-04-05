Bilecik’te Osmanlı döneminden kalma 203 yıllık gelenek hala yaşatılırken her iftarda top sesiyle oruçlar açılıyor.

1821 yılında Anadolu Hisarı’ndaki bir topun ateşlenmesiyle başlayan iftar topu geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesinin yaşattığı Ramazan topu geleneği, bu yıl da belediyeden emekli Mehmet Gezer tarafından ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Her akşam iftar öncesi Ramazan topu için gerekli malzemeleriyle birlikte Bilecik’te Kırklar Tepesi’ne gelen Mehmet Gezer, ezanla birlikte düzeneğini kurduğu ses bombasını patlatıyor.

"Bu işi 30 yıldır severek yapıyorum"

Bilecik’te Ramazan topunu patlatacak kimse olmadığını vurgulayan Mehmet Gezer, bu işi 30 yıldır severek ve isteyerek yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Belediyeden emekli oldum. Ben bu işi 30 senedir severek yapıyorum. Allah ömür verirse ömrümün sonuna kadar bu işi yapmak istiyorum. Ramazan topu, ramazan ayının olmazsa olmazıdır, neşesinin kaynağıdır. Belediyede yönetimler, partiler, belediye başkanları değişir ama ben şu ana kadar değişmedim. Bu işi gönüllü olarak yapıyorum."

"Eski bir geleneği yaşattığım için mutluyum"

Yaklaşık bir buçuk asırlık bir geleneği sürdürdüğü için duyduğu mutluluğu ifade eden Gezer, "Her yıl Ramazan ayı öncesinde belediyeden yetkililer benimle iletişime giriyor. Bilecik’te bu işi benden başka yapan yok. Ben de karşılığında bir ücret almadan gönüllü olarak yapıyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Allah herkesin orucunu kabul etsin’’ ifadelerini kullandı.