Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet ve ATV sürücüleri tek tek kontrol edildi. Uygulamalarda kask kullanımı, koruyucu ekipmanlar ve sürücü belgeleri titizlikle incelenirken, kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı. Ekipler, eksikliği bulunan sürücülere ise trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimlerin sürücü ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü belirten Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Kask tak, ekipmanını kullan riskleri en aza indir" dedi.