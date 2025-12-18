Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan ile Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı’yı tarihi Bilecik binasında misafir etti. Ziyaret kapsamında, şehrin simgelerinden Saat Kulesi ile Bilecik tarihini anlatan fotoğrafların yer aldığı alan birlikte gezildi. Kentin geçmişi, kültürel mirası ve şehir hafızası üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Şehrimizin simgelerinden Saat Kulesi ve Bilecik tarihini anlatan fotoğrafların yer aldığı alanımızı birlikte gezerek kentimizin hafızası üzerine konuştuk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.