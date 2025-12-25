Hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyası başvurusu yapmayı düşünenler için süre giderek kısalıyor. 1 Ocak 2026 sonrasında yapılacak müracaatlarda, hem asgari ücretteki artış hem de prim oranlarının yükselmesi nedeniyle ödenecek tutarların ciddi ölçüde artması bekleniyor. Uzmanlar, başvuru dilekçesinin verildiği tarihin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Tek bir gün bile ciddi fark oluşturabilir” uyarısında bulunuyor.

Asgari ücretin 28 bin 75 liraya yükselmesiyle birlikte borçlanma hesaplamaları da yeniden şekilleniyor. Halen Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazancın yüzde 32’si oranında ödeme yapılırken, 2026’dan itibaren bu oranın yüzde 45’e çıkacağı belirtiliyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılacak başvurular, çok daha düşük maliyetle tamamlanabilecek.

MALİYETLERDE YAKLAŞIK YÜZDE 79 ARTIŞ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Kıvanç, doğum borçlanmasının kapsam dışında kaldığını vurgulayarak, asgari ücret zammına eklenen prim oranı artışı nedeniyle askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında 2026’da maliyetlerin yaklaşık yüzde 79 artacağını belirtti.

Yeni yılda asgari ücret üzerinden günlük borçlanma tutarının 495,45 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Buna göre 18 ay askerlik borçlanması, 2025’te 149.791 TL iken 2026’da 267.543 TL’ye yükselecek. Sadece bir günlük gecikmenin bile 117.752 TL ek maliyet doğurabileceği hesaplanıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum borçlanmasında prim oranı değişmediği için artış yalnızca asgari ücret kaynaklı olacak. 2025’te 199.721 TL olan tutarın 2026’da 253.670 TL’ye çıkması öngörülüyor.

Durdurulan sürelerini canlandırmak isteyen Bağ-Kur’lular için de tablo benzer. İhya prim oranının yüzde 45’e yükselmesiyle günlük ihya primi 495,45 TL olacak. 2026’da 3 yıllık ihyanın yaklaşık 535.086 TL’ye ulaşması bekleniyor.

“GEREKSİZ BORÇLANMAYA GİRMEYİN” UYARISI

Ahmet Kıvanç, küçük esnafın prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesine yönelik olası düzenlemelere de işaret ederek, prim eksiğini kapatmak için ihya planlayanların bu ihtimali göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, emeklilik planı olanların yıl bitmeden başvuru yapması halinde ciddi bir mali avantaj yakalayabileceğini vurguluyor