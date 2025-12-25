Sıra dışı şovları, dillere pelesenk olan marşları, Türkiye gündemini değiştiren sloganları ile Bursaspor'un Teksas taraftar grubu konuşulmaya devam ediyor. Bazı şehirlerdir vardır, orada sadece futbol konuşulur. İşte o şehirlerin başında Bursa, Trabzon, Sakarya, Eskişehir gibi sembol yerleşim yerleri gelir.

Ama Bursa'nın kendine has bir futbol kültürü ve yaşam şekli vardır. Şehrin nüfusu 81 ilden göçen insanlardan oluşsa bile bu şehre yerleşen insanlar, Bursaspor sevgisi ile büyür.

Maç günlerinde şehir adeta yeşil beyaza bürünür. Arnavut kaldırımlı sokaklar ile sosyetenin yaşam sürdüğü caddelerde bile herkes yeşil beyaz atkısını takarak yürür.

Bursaspor'un maçlarında stat hep kapalı gişe olur. Bilet almak için yağmura kara aldırmadan yüzlerce metrelik kuyruklarda saatlerce beklenir.

O gün tüm programlar iptal olur. Tek program ya statta olmak ya da TV başında maçı takip etmektir.

Evlilik teklifleri statta yapılır, o gün düğün varsa gelin ve damat maça uğrar. Bursaspor demek kenetlenmek demektir. Statta marşlar tek bir ağızdan sözlenir. Bağırmayan taraftar kendisini orada yabancı hisseder.

Bursaspor demek siyaset üstü demektir. Mesele vatan olunca ne iktidar tanır, ne de muhalefet. Statta olanlar siyasi kimliğini bırakır, stadın büyülü atmosferinde kendisine biçilen görevi ifa eder.

Yani Bursa'da Bursasporlu olmak başlı başına ayrıcalıklı olmaktır. İşte bu ve buna bezer birçok yönüyle Bursaspor, ülkenin en büyük camiaları içerisinde hep ön sıralarda gösterilmektedir. Üniversitelere tez olacak özellikleriyle Bursaspor, bu büyüklüğünü de şehrinde yaşayan halkının desteğiyle almıştır.

Takımı küme düşse de desteğini hiç eksiltmemiş, hatta zor gününde daha çok kenetlenerek şanlı tarihini hem ayakta tutmuştur.

Bursaspor için bu yüzden Teksas demek sadece taraftarlık değildir, şehirdaşlıktır. Şehir bir vücutsa o vücudun bir parçası olmak demektir.

TEKSAS İSMİ NE ZAMAN VERİLDİ?

Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları arasında zirvede bulunan Teksas, 1963 yılından beri karşılıksız kendisini destekleyen şehrin insanları tarafından kuruldu. Kulüp ilk resmi maçlarından itibaren değişik taraftar grubu isimleriyle anılıyordu. Kuruluşundan sadece 3 yıl sonra yani 1967 yılında oynanan bir lig maçı, bambaşka bir hikayenin yazılmasına neden oldu.

1967 yılında Bursaspor, Zonguldakspor deplasmanında maça çıktı. Binlerce taraftarın akın ettiği maçta iki takım taraftarları birbirine girdi. İşte o kavga sonrası Bursaspor taraftarı, tüm gazetelere manşet oldu. Emniyet güçlerinin Bursa taraftarına yönelik, "Teksas'tan mı geldiniz? Taraftardan çok Teksas Konvoyuna benziyorsunuz" şeklinden sözlerinden esinlenen bir gazete "Sahayı Teksas'a çevirdiler" manşeti attı.

İşte o başlıktan sonra Bursaspor taraftarı, Teksas Konvoyu ismini taraftar grubu ismi olarak kabul etti. 1990'lı yılların başına kadar kullanılan bu isim, daha sonra sadece Teksas olarak anılmaya başlandı.

Kuruluşundan itibaren Bursa genelinde otomotiv sektöründe sendika karşıtı grev, iş yavaşlatma, fabrika işgali ve protesto eylemleriyle anılan Teksas, aşırı milliyetçi olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin normalleşmesi için atılan adımlar sonrası tribünlerin gösterdiği tepkinin de bundan kaynaklandığı konuşuluyor.

BURSASPOR'UN TRİBÜN LİDERLERİ KİM?

Teksas Tribün Liderliğini şu an Selim Kurtulan yapıyor.

Bursaspor'un ilk amigoluğunu ise İnegöl doğumlu eski güreşçi Yaşar Genç yaptı. 17 Ekim 2004 tarihinde vefat eden Yaşar Genç, Bursaspor'un efsaneleri arasında yer almayı başardı.

1971-91 yıllarında ise Teksas Tribün Liderliği görevini Emin Karaca üstlendi. Emin Karaca 10 Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

Yine Bursaspor'un ikonik isimleri arasında yer alan Ardiles lakaplı Fikret Yorgun da taraftarları coşturmaya devam ediyor.

Yeşil Beyazlı ekipte Down sendromlu Turan Dursun'da amigoluk yapan isimler arasında yer almıştır. Şu an tribünlere tek hakim isim olan Selim Kurtulan'ın dışında kapalı tribün, maraton, kuzey ve güney kale arkalarında taraftarı yönlendiren amigolar yer almaktadır.