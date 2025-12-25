Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis eylemine karıştıkları iddiası ile çoğunluğu 3. ligden olmak üzere yüzlerce futbolcuyu 45 gün ila 1 yıl arasında değişen cezalara çarptırdı. Özellikle 3. Lig'de onlarca kulüp çok sayıda futbolcusunun ceza alması nedeniyle kadro oluşturmakta zorlandı.

Bahis soruşturması en çok alt yapıda mücadele eden genç sporculara yaradı. Yüzlerce genç oyuncu A takım kadrosuna dahil edildi. Yeni yeteneklerin keşfedilmesi noktasında yakalanan büyük fırsatı değerlendirmek isteyen 16-20 yaş aralığında ki genç futbolcular kendilerini gösterme şansı yakaladı.

BAHİS CEZALARI SONRASINDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Bahis cezalarının verilmesinin ardından Süper Lig, 1. Lig, 2 ve 3. liglerde toplamda 6 lig maçı oynandı. Cezalar sonrası takımların performansları ise merakla takip edildi. Süper Lig'de 18, 1. Lig'de 20, 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grupta toplamda 37, 3. ligde ise 4 grupta toplamda 72 kulüp birbirleriyle karşı karşıya geldi.

Süper Ligde 18 takım arasında 6 maçta 14 puan alan Fenerbahçe en çok puan toplayan takım oldu. 13 puan alan Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

1. Ligde 20 takım arasında en çok puan toplayan takımlar ise Pendikspor ile Amedspor oldu. Her iki takımda 13'er puan almayı başardı.

2. Ligde 2 grupta yer alan 37 takım arasında en çok puan toplayan ise Kırmızı Grup takımlarından Kahraman Maraş İstiklal oldu. 6 maçta 15 puan toplayan ekip, müthiş bir çıkış yakalayarak grupta üçüncü sıraya yükseldi.

3. ligde toplamda 72 takım arasında en çok puan toplayan ekip ise Bursa temsilcisi İnegöl Kafkasspor oldu. Bahis eylemi nedeniyle 12 futbolcusu ceza alan ve küme düşer denilen takım 6 maçta 15 puan toplayarak tüm istatistikleri alt üst etti. 5 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan ekip, 3. lig 1. grupta ikinci sıraya yükseldi.

Böylece toplamda 147 takımın mücadele ettiği, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup ile, 3. Lig 1-2-3 ve 3. gruplarda son 6 maçta en çok puan alan takımlar arasında zirvede 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kahraman Maraş İstiklal ile 3. Lig 1. Grup ekibi İnegöl Kafkasspor yer aldı.

Bu iki takım Süper lig devleri dahil 145 kulübü son 6 maçlık performanslarıyla geride bıraktı.