Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda ele geçirilen 525 kilogram esrar, Kapıkule Sınır Kapısı’nda sergilendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, risk analizi ve hedefleme faaliyetleriyle şüpheli görülen tırlarda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu maddeler bulunmuştu.

Yakalanan uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 319 milyon 844 bin lira olduğu belirtildi.

Düzenlenen, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular Kapıkule Sınır Kapısı’nda sergilendi.