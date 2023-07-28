Yerel belediye ekipleri, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek amacıyla altyapı çalışmalarına ağırlık veriyor. Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında, 32 bin metrekarelik alana yaklaşık 10 bin ton asfalt döşenerek caddenin tamamen yenilenmesi planlanıyor. Ayrıca, yaklaşık 4 bin 500 metrelik refüj bordürü de yenilenerek caddeye estetik bir görünüm kazandırılacak.

Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde kazı çalışmaları hızla devam ediyor ve önümüzdeki günlerde asfalt serim çalışmalarına başlanması planlanıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2023 yılında 44 bin ton asfalt sermeyi hedeflediklerini belirterek, ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımları şekillendirdiklerini vurguladı. Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nin 9 mahalleye komşu olması nedeniyle, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanarak halkın kullanımına sunulması hedefleniyor.