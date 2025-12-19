AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, saha çalışmaları kapsamında Karacabey’de bir dizi programa katıldı. İlçe esnafını ziyaret eden Başkan Davut Gürkan, AK Parti’de ilçe başkanlığı görevinde bulunan Adem Surguç, Murat Erol ve Ertem İşcan ile de bir araya geldi. Karacabey Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Sol ve dernek yönetimi ile istişare toplantısı yapan Başkan Gürkan, programın devamında AK Parti Karacabey İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın yanı sıra, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın da hazır bulunduğu toplantıya il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile teşkilat mensupları katıldı.

SİYASETİN MERKEZİ SAHADIR

İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilatlara seslendiği toplantıda siyasetin merkezinin saha olduğunu belirterek AK Parti’nin 24 yıllık süreçte hiçbir zaman sahadan kopmadığını ifade etti. Vatandaşın talep ve eleştirilerinin ancak sahada olunarak anlaşılabileceğini belirten Başkan Gürkan, ‎“Sahadan çekildiğimiz an ne şikâyetlerin farkında olabiliriz ne de vatandaşın hissiyatını anlayabiliriz. Siyasetin en önemli özelliği sahada olmaktır” dedi.

SAHANIN NABZI TUTULUYOR

AK Parti’nin gerçekleştirdiği danışma meclisi toplantılarının da bu bağlamda önemli bir misyonu olduğunu vurgulayan İl Başkanı Gürkan, bu toplantılarda sahadan gelen mesajlara ve sahanın nabzına kulak verildiğinin altını çizerken şunları söyledi:

“Danışma meclislerinde alınan talep, öneri ve görüşlere mutlaka dönüş yapmak zorundayız. Sizlerden gelen tüm taleplere dönüş yapıyor gereken adımları atıyoruz.”

BELEDİYE VE TEŞKİLAT UYUMU ÖNEMLİ

Teşkilatlar ile belediyeler arasındaki uyumun önemine işaret eden Gürkan, Karacabey’de belediye ile teşkilat arasında kurulan güçlü diyalogdan memnuniyet duyduğunu ve bu uyumun sahada hizmet olarak karşılık bulduğunu söyledi. Ayrıca Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclis üyeleriyle birlikte yürütülen çalışmaların da bu uyumun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

KARACABEY’E REKOR TOKİ YATIRIMI

Karacabey’in il genelinde en yüksek TOKİ kontenjanlarına sahip olduğunu hatırlatan Davut Gürkan, ilk etapta ilçede 3 bin 585 konutun yapımına başlandığını ve imalat sürecinin hızla devam ettiğini söyledi. İkinci etapta 5 bin 500 yeni konut kontenjanı alındığını açıklayan Gürkan, bu yatırımların Karacabey’in ihtiyaçları ve sahanın taleplerine göre şekillendiğini vurguladı.

DSİ YATIRIMLARI 12 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarına da değinen Başkan Davut Gürkan, Karacabey’de biri tamamlanan, diğeri yüzde 75 seviyesinde olan iki baraj bulunduğunu belirtti. İlçede devam eden DSİ projelerinin toplam yatırım tutarının yaklaşık 12 milyar TL, tamamlanan yatırımların ise 8 milyar TL seviyesinde olduğunu ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE KATI ATIK TESİSİ ELEŞTİRİSİ

Bursa ve Bursalının susuzluğun ardından çöp kriziyle de karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’nin Karacabey’e bağlı Muratlı Mahallesi’nde yapmaya çalıştığı ama gerekli izinleri alamadığı için başarılı olamadığı katı atık tesisi projesi üzerinden Büyükşehir yönetimini eleştirdi.

"TAMAMEN HAZIR PROJEYİ DURDURDULAR"

Nilüfer’in Kayapa Mahallesi’nde ‘Batı Katı Atık Entegre Tesisi’ kurulmasına yönelik çalışmaların 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce başlatıldığını hatırlatan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gerekli tüm yasal izinlerin alınmasına, bilimsel araştırma raporlarının ‘en doğru’ yer olarak işaret etmesine ve ÇED süreçlerinin bitmesine rağmen söz konusu projenin mevcut yönetimince durdurulduğunu vurguladı.

"KATI ATIK ENTEGRE İÇİN ZAMAN DARALIYOR"

Gelinen noktada Hamitler Yenikent Depolama Sahas’nın kapasitesini doldurduğunu, halk sağlığı ve çevre için risk arz edecek duruma getirildiğini ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan, “Bütün altyapıları tamamlanmış durumda bulunan Kayapa’daki alan dışında ne yazık ki bir alternatif üretilmedi. Fakat oranın da gerekli süreci başlatma noktasında izin süresi dolmak üzere. Büyükşehir Belediyesi ya orayı değerlendirecek ya da başka bir yer bulmak zorunda” ifadelerini kullandı.

"BURSA BİR DE ÇÖP KRİZİ YAŞAMAMALI"

Başkan Davut Gürkan, “Büyükşehir Belediye Başkanı çöp konusunda da boş vaatlerde bulunarak hem Bursa’yı hem de Bursalıları oyalıyor. Oysa elini çabuk tutması gerekiyor. Bu tutarsız yönetim anlayışı yüzünden susuzlukla mağdur edilen Bursa, bir de çöp krizi yaşamamalıdır” şeklinde konuştu.

EN MAHİR OLDUKLARI KONU BİRBİRLERİNİ İTHAM VE İHBAR ETMEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında projelendirdiği ‘Batı Katı Atık Entegre Tesisi’nin sadece bir çevre yatırımı olmadığını vurgulayan Başkan Gürkan, “Aynı zamanda bu tesis, elektrik üretimi yapacak olması, atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması yönüyle de Büyükşehir Belediyesi’ne önemli bir gelir kapısı olacaktı. Fakat Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki mevcut yönetim göreve geldiklerinde bu projeyi hayata geçirmek yerine durdurdular, farklı arayışlara girdile. Fakat gelinen noktada başka bir alternatif olmadığını geç de olsa anlamış olduklarını umut ediyoruz. Geride kalan sürede kentin ihtiyaçları doğrultusunda hiçbir büyük proje yapılamamış olması, Bursa’ya zaman kaybettirdi. CHP’lileri en mahir oldukları konu birbirlerini itham ve ihbar etmek. Son günlerde kendi belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden ortaya attıkları iddialar ve açıklamalar da artık tüm Türkiye’nin bildiği bu gerçeğin bir başka somut örneği oldu.” dedi.‎

“KARACABEY’DE GİRİLMEDİK MAHALLE BIRAKMADIK”

AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ise mayıs ayından bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda 1.478 yeni üyeyi partiye kazandırdıklarını belirterek, “AK Parti Karacabey’de girilmedik mahalle, çalınmadık kapı bırakmıyor. Saha çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

“KARACABEY İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Toplantıda konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey’in ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, belediye ve teşkilat uyumunun şehre değer kattığını söyledi. Karabatı, Karacabey için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardında danışma meclisine geçildi. Teşkilat mensuplarının görüş, öneri ve talepleri dinlendi; yöneltilen sorular tek tek cevaplandı. Program, üye çalışmaları kapsamında başarı gösteren teşkilat mensuplarına plaket takdimi ile sona erdi.