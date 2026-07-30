Balıkesir'deki yangında çok sayıda köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen Tıfıllar Köyü mezarlığı da, yangında kül oldu. Bazı mezarlar yanarken, bazıları ise ciddi hasar aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Köyü, yangın sebebiyle kontrol amaçlı tahliye edildi. Köy sakinleri, köylerini terk etmek istemeyerek yangınla mücadele eden personele traktörleriyle yardım etti. Kısa sürede büyüyen alevler Tıfıllı Köy Mezarlığı'na kadar geldi.

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Gece boyu süren yangın, köy çevresinde bulunan ormanlık alanda etkili oldu. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy Mezarlığı, yangında yoğun hasar aldı. Bazı mezarlar kül olurken, bazılarında ise ciddi hasar oluştu. Mezarlık, dron ile havadan görüntülendi.