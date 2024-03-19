Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamayla, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 36'sı yerli üretim olmak üzere toplam 47 ilacı dahil ettiğini duyurdu.

Bu yeni düzenlemeyle, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve vatandaşların ihtiyacını karşılayacak önemli ilaçların geri ödeme listesine alındığı belirtildi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında Aklav BID, Asitidin, Brimadeks, Ceftinex, Hepatect CP, Ilaris, ve diğerleri gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaçların bulunduğu belirtildi.

İŞTE O İLAÇLAR

AKLAV BID 200 MG/28,5 MG PEDIATRIK SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (70 ML)



AKLAV BID 400 MG/57 MG FORT SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML)



ASITIDIN 20 MG 60 TABLET



ASITIDIN 40 MG 30 TABLET



BINITOL 100 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)



BRIMADEKS 500 MG/5 ML I.V. ENJEKSIYONLUK

COZELTI



CEFRADUR 250MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (60 ML)



CEFTINEX 600 MG FILM TABLET (7 TABLET)



CLAIRYG 50 MG/ML, 100 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)



CLAIRYG 50 MG/ML, 200 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)



CLAIRYG 50 MG/ML, 400 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)



DOLELAC FORT 400 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET)



EDASFIN FREE %0,05 GOZ DAMLASI, COZELTI (30 FLAKON)



FENTANEST 500 MCG/10ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 AMPUL)



FIVESAL %1 KREM (20 GR)



GILOMID 0,25 MG SERT KAPSUL (28 KAPSUL)



GRIPORT COLD 650 MG / 4 MG / 30 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)



HEPATECT CP 2000 IU/40 ML IV INFUZYONLUK COZELTI



ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON)



KLORHEX PLUS 2.5 MG/ML + 1.2 MG/ML ORAL SPREY, COZELTI, 30 ML



LOTANS PLUS 50 MG/12.5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)



MAGNORM 365 MG TABLET (30 TABLET)



MEGALOTECT CP 5000 IU/ 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI



MIGELE 40 MG FILM KAPLI TABLET (3 TABLET)



MYCOZINC MERHEM (30 G)



NANOGAM 20G/200 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON)



NAZOBEC 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (120 DOZ)



OPSENTAN 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)



PIVERTEL 100 MG FILM KAPLI TABLET (40 TABLET)



PIVERTEL 100 MG FILM KAPLI TABLET (80 TABLET)



RAYENTA PLUS 2,5 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 ADET)



RHINAIR %0,05 BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (140 DOZ)



RINOCLENIL 100 MCG NAZAL SPREY, SUSPANSIYON (120

DOZ)



SNOXX-MET 2.5 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET



SNOXX-MET 2.5 MG/850 MG FILM KAPLI TABLET



SPITON 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (200 DOZ)



SPRAMAX 3 MIU 10 FILM KAPLI TABLET



SUNDROP-D3 20.000 IU YUMUSAK KAPSUL (14 KAPSUL)



TABCAL-D3 500 MG / 440 I.U. FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)



TAZILIX 2 G/0,25 G ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI

HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 ADET)



TAZILIX 4 G/0,5 G ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 ADET)



TERIGIO 7 MG 28 FILM KAPLI TABLET



TRENDIN 250 MG SERT KAPSUL (100 KAPSUL)



ZEJULA 100 MG FILM KAPLI TABLET (56 ADET)



ZIEXTENZO 6 MG/0.6 ML S.C. ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR