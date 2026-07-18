Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu tarafından festival çadırında gerçekleştirilen programa; İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

Geleneksel düğün kültürünün önemli unsurlarından biri olan at ile gelin indirme canlandırması, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Programda köylü kadınların hazırladığı hayır çorbası vatandaşlara ikram edildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan seymen ekibi de sergilediği gösteriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Festival kapsamında düzenlenen etkinlik, bölge halkını bir araya getirirken kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladı.