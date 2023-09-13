Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleştirilen 3.Havran Kocaseyit Fotoğraf Maratonu sonuçları açıklandı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Havran Kocaseyit Fotoğraf Maratonu’nda yüzlerce fotoğraf yarıştı. Geçtiğimiz yıllara oranla en yüksek katılımın olduğu yarışmada iki gün boyunca Havran’a Türkiye’nin dört bir yanından fotoğrafçılar geldi. Kocaeli, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Şanlıurfa, Balıkesir, Ankara, Amasya, Kütahya, Bursa’dan gelen fotoğrafçılar Havran sokaklarında Havran’ın kültürel mirası olan tescilli tarihi evleri ve yapıları çektiler.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteği ile yapılan fotomaratonun seçici kurulunda BASAF Başkanı Osman Sipahi, Cihan Karaca, Faik Kaplan, Abit Kullebi ve Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz yer aldı.