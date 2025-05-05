Ocak, şubat, mart ve nisan ayları verisine göre, memurlar şimdiden yüzde 12,3 oranında zammı garantiledi. Peki bu orana göre; polis, öğretmen, hemşire, profesör maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 3 artarken, yıllık bazda ise yüzde 37,86 oldu. Böylece 4 aylık enflasyon farkı da netleşti.

Memur ve memur emeklileri 2025 Temmuz'da toplu sözleşmeden yüzde 5 zam almıştı. Enflasyon farkının da eklenmesiyle memurların temmuz zammı daha da artacak.

4 aylık enflasyon farkı memurlar için yüzde 6,95. Bu orana toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın da eklenmesiyle toplam %12,3 kümülatif zam olacak. Kesin oran ise mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Peki yüzde 12,3'lük zamma göre maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları: